Нет денег: в Украине отстрочили внедрение 5G-связи

В среду, 4 августа, Кабинет министров Украины отстрочил предоставление услуг 5G-связи в стране на июль 2022 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства.

Согласно информации, Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения".

Теперь операторы смогут предоставлять своим клиентам услуги 5G-связи не с декабря 2021 года, как планировалось, а с июля следующего года.

Согласно предыдущему распоряжению Кабмина, объявления конкурсов или аукционов по предоставлению радиочастотного ресурса для внедрения 5G должны были произойти в октябре 2021 года.

В связи с внесенными изменениями, процесс отсрочили на май 2022 года.

По словам премьер-министра, для запуска 5G нужны научные исследования, которые требуют государственного финансирования, и сейчас в Украине не готовы выделить нужную сумму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая сеть мобильной связи поколения 5G заработала в Швеции 24 мая 2020 года.

Напоминаем, почему операторы ограничивают скорость трафика - плюсы и минусы тарифов мобильных операторов с безлимитным интернетом.