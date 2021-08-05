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Количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек в сутки впервые с июня

Количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек в сутки впервые с июня
08:29 Сегодня Телеграф

В Украине растет количество зафиксированных случаев коронавируса в сутки. По состоянию на 5 августа заболели за сутки коронавирусом 1052 человека. Все больше фиксируется случаев заболевания среди детей - 81 ребенок. Также среди заболевших - 37 медработников. 

Об этом сообщает сайт Министерства охраны здоровья.

За сутки 4 августа:

  • госпитализовано -  532 человека
  • летальных случаев - 25
  • выздоровели  - 542 человека. 

За сутки в Украине сделали 46 074 теста на COVID-19, среди них методом ПЦР - 20 950. 

Последний раз такой уровень заболеваемости фиксировали в Украине 17 июня - тогда за сутки, согласно статистике СНБО, заболели 1188 человек. 

стастистика СНБО

(Фото: СНБО)

Лидером по выявлению новых случаев коронавируса остается столица Украины. В Киеве зарегистрировали 187 случаев ковида. Среди регионов наибольшее количество заражений за 4 августа фиксируют в Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Наименьшее количество выявленных коронавирусных заражений в Кировоградской (6) и Волынской (7) областях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ухане в страхе перед новой волной эпидемии коронавируса протестируют 11 млн человек. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, COVID-19 Коронавирус.
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