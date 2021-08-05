Aviasales предлагают полеты из Киева в Крым: назревает скандал

Популярный поисковик авиабилетов Aviasales рискует угодить в крупный скандал. Все дело в том, что сервис рекламирует полеты в оккупированный Крым, хотя Украина еще в 2014-м году закрыла воздушное пространство над полуостровом.

Воспользовавшись поиском на сайте можно проложить, к примеру, маршрут из Киева в Симферополь. Поисковик предлагает сделать пересадку в Польше или Турции, а затем через аэропорт в Москве долететь и до Симферополя. Улететь можно хоть сегодня. Стоимость такого удовольствия стартует от 14-ти тысяч гривен. В дороге придется провести почти сутки.

Напомним, что в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом из-за невозможности гарантировать безопасность полетов. Всех аэропорты на территории Крыма официально прекратили работу. Тем не менее Россия регулярно нарушает этот запрет.

В связи с этим Украина регулярно проводит аресты российских самолетов и накладывает санкции на российских авиаперевозчиков.

Отметим, что Aviasales является метапоисковым сервисом и не продаёт билеты. Найдя нужный билет, пользователь переходит на страницу авиакассы или авиакомпании, чтобы совершить оплату. В то же время сервис может сам модерировать и, например, в случае завышения цен перевозчиком исключить его из поиска.