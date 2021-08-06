День Бориса и Глеба 6 августа: народные приметы, запреты, поздравления

В пятницу, 6 августа, в православной церкви почитается память братьев - князей Глеба и Бориса, которые были подло убиты в 1015 году. Также в этот день во всем мире отмечают День пива.

Борис и Глеб, которые до крещения носили имена Роман и Давид, родились в семье великого князя киевского Владимира Святославича. После его кончины между сыновьями разгорелась борьба за власть, в результате которой Борис и Глеб были убиты кровным братом Святополком Окаянным.

Они были канонизированы в лике святых из-за того, что неоднократно была доказана чудотворная сила их мощей.

Источник: rusplt.ru

Международный день пива отмечается всеми производителями и любителями хмельного напитка в первую пятницу августа. Этот праздник был учрежден американцем Джессом Авшаломов в 2007 году, который владел баром. Таким образом мужчина хотел увеличить поток посетителей. На сегодня День пива отмечается в 50 странах мира.

Источник: pixabay.com

Народные приметы 6 августа

Какой будет погода 6 августа, если день выпадает на полнолуние - такой, по приметам, она и будет всю вторую половину августа.

Ночная роса не высыхает - к грозе.

Чайки часто на воду садятся - к дождю.

У родившихся 6 августа в доме имеют лад и любовь. Носить им следует турмалин или серпентин.

Что запрещено делать 6 августа

В День Бориса и Глеба выезжать на поле нельзя - приметы говорят, что пожар будет.

Запрещено браниться и ссориться, заниматься тяжелым физическим трудом.

6 августа свои именины отмечают все мужчины с именами Борис и Глеб. Ниже "Телеграфом" собраны самые красивые открытки и картинки с Днем ангела Бориса и Глеба.

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

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