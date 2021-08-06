Скачать
Пятница, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Новый виток агрессии Путина вновь сплотил украинцев (патриотический опрос)
Новый виток агрессии Путина вновь сплотил украинцев (патриотический опрос)
"Мы возвращаем Крым домой - в Украину": слова Зеленского взбудоражили армию РФ
"Мы возвращаем Крым домой - в Украину": слова Зеленского взбудоражили армию РФ
Украшение Олимпиады: как выглядят все украинские медалистки на фото
Украшение Олимпиады: как выглядят все украинские медалистки на фото
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба

Новый виток агрессии Путина вновь сплотил украинцев (патриотический опрос)

Новый виток агрессии Путина вновь сплотил украинцев (патриотический опрос)
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф

В июле 2021 года более 80 процентов украинцев с уверенностью заявили, что считают себя патриотами. Показатель патриотизма несколько вырос, сравнительно с июлем 2017 года.

Об этом свидетельствует результаты опроса Research & Branding Group, опубликованные в четверг, 5 августа.

Так, 81% опрошенных считают себя патриотами, противоположного мнения о себе - 12% украинцев, а еще 7% - не определились с ответом.

патриотический опрос - Украина

Отметим, что согласно опросам за последние годы, самый высокий показатель патриотизма был в 2014 году после начала агрессии России против Украины. К 2017-му году после перехода конфликта в вялотекущую стадию эти показатели упали, но на сегодняшний день снова выросли. Вполне возможно, что это связано с последними действиями Российской Федерации - стягиванием войск к границам с Украиной и всевозможным нагнетанием обстановки на Донбассе.

При этом, согласно опросу, чаще патриотами себя называли представители молодежи и граждане в возрасте 40+. Также больше патриотов оказалось среди городских жителей и граждан, живущих в западных и центральных регионах.

патриотизм в Украине - опрос

Опрос проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 граждан по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Максимальная ошибка составляет не более 2,4%.

Ранее "Телеграф" сообщал, украинцы не верят в изменения к лучшему, а денег хватает только на еду - результаты исследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 175

Все по теме:

Украина, Патриотизм, Социологический опрос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звали в поход, ритуально убивали и ели: в России задержали пару сатанистов (фото)
02 Из озера Арабатской Стрелки выловили почти двухметрового крокодила: отдыхающие не верят (фото)
03 "Это прорыв": Украина договорилась о поставках препаратов прямого действия от COVID-19
04 Обвинил во всем начальство: в Днепре нашли повешенным подполковника СБУ
05 Разумков нашел способ красиво позлить Зеленского с Ермаком перед выборами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве накрыли турагентов, которые отправляли на оздоровление пророссийских боевиков и военных РФ (фото)
В Киеве накрыли турагентов, которые отправляли на оздоровление пророссийских боевиков и военных РФ (фото)
В детей, недвижимость или валюту: куда вкладывать украинцам накопленные средства
В детей, недвижимость или валюту: куда вкладывать украинцам накопленные средства
На трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано (карта и видео)
На трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано (карта и видео)
На концерте &quot;Мумий Тролль&quot; в Киеве мужчина устроил пикет с призывом &quot;не кормить московских гастролеров&quot;
На концерте "Мумий Тролль" в Киеве мужчина устроил пикет с призывом "не кормить московских гастролеров"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь