Новый виток агрессии Путина вновь сплотил украинцев (патриотический опрос)

В июле 2021 года более 80 процентов украинцев с уверенностью заявили, что считают себя патриотами. Показатель патриотизма несколько вырос, сравнительно с июлем 2017 года.

Об этом свидетельствует результаты опроса Research & Branding Group, опубликованные в четверг, 5 августа.

Так, 81% опрошенных считают себя патриотами, противоположного мнения о себе - 12% украинцев, а еще 7% - не определились с ответом.

Отметим, что согласно опросам за последние годы, самый высокий показатель патриотизма был в 2014 году после начала агрессии России против Украины. К 2017-му году после перехода конфликта в вялотекущую стадию эти показатели упали, но на сегодняшний день снова выросли. Вполне возможно, что это связано с последними действиями Российской Федерации - стягиванием войск к границам с Украиной и всевозможным нагнетанием обстановки на Донбассе.

При этом, согласно опросу, чаще патриотами себя называли представители молодежи и граждане в возрасте 40+. Также больше патриотов оказалось среди городских жителей и граждан, живущих в западных и центральных регионах.

Опрос проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 граждан по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Максимальная ошибка составляет не более 2,4%.

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