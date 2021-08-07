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День Анны Летней 7 августа: народные приметы, запреты и поздравления

День Анны Летней 7 августа: народные приметы, запреты и поздравления
00:01 Сегодня Телеграф

В субботу, 7 августа, в православной церкви почитается память святой Анны - матери Марии, родившей Иисуса Христа.

Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима, с которым жила в Назарете. Пара не могла зачать ребенка и более полувека Анна молила Бога, чтобы он послал им дитя. Однажды Иоакиму, удалившемуся в пустыню, явился ангел, который оповестил его о будущем пополнении в семье. Анна вскоре родила дочь, которую нарекли Марией. Именно этим именем ангел повелел назвать девочку, именем уготованное Господом.

Анна Летняя иконы

Источник: Наше місто

Анна, хотя и носила прозвище Летней, считалась Зимоуказательницей, поскольку дни постепенно становились все более холодными и приближалась осень.

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В эти дни, обычно, поспевал первый картофель, из которого готовили самые разные повседневные и праздничные кушанья: жареная и вареная картошка, картофельные оладьи, ватрушки, котлеты, фаршировали половинки картофеля.

Народные приметы 7 августа

  • Утром холодно - зима тоже студеной будет.

  • Какой день 7 августа до обеда - такой и будет зима до декабря месяца.

  • Много желудей на дубе - к теплой зиме.

  • Родившиеся 7 августа будут иметь крепкое здоровье и плодотворную жизнь.

Что запрещено делать 7 августа

Нельзя делать грязную работу, особенно беременным женщинам. То же касается шиться, вышивания, вязания.

7 августа свои именины отмечают все представительницы прекрасного пола с именем Анна. Ниже "Телеграфом" собраны самые красивые поздравительные открытки и картинки с Днем ангела Анны.

День Анны открытки

Источник: bonnycards.ru

День Анны открытки

Источник: bonnycards.ru

День Анны открытки

Источник: bonnycards.ru

День Анны открытки

Источник: bonnycards.ru

День Анны открытки

Источник: bonnycards.ru

День Анны открытки

Источник: uaportal.com

День Анны открытки

Источник: uaportal.com

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 175

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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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