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Что сулит знак бесконечности: нумеролог пояснила значение даты 8 августа

Что сулит знак бесконечности: нумеролог пояснила значение даты 8 августа
07:01 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Иллюстративное фото

В августе выпадает так называемая "двойная" дата – восьмого числа, восьмого месяца. Что значит повторяющееся число в дате 08.08.2021? Ответ изданию "Телеграф" дала нумеролог Любовь Павленко.

"Когда число в дате повторяется, то его энергетика усиливается. Нумерология как раз изучает энергию, которая стоит за тем или иным числом. Восьмерка – это число высшей справедливости, кармическое число, символизирующее причинно-следственную связь", - рассказала нумеролог.

Цифра восемь указывает на то, что любая награда или ошибка в жизни не случайна, а является результатом действий человека.

По словам Павленко, число восемь присутствует в дате рождения людей, которые видят для себе мотивацию в успехе, наградах, деньгах, статусе. Такие люди много работают, справляются с трудностями и получают заслуженный результат. Главное в этом случае найти гармонию между материальными и духовными стремлениями. Ведь само число подразумевает баланс: цифра восемь состоит из двух окружностей, одна из них символизирует духовный мир, другая – материальный, которые важны в равной степени.

Если же рассматривать конкретную дату – 8 августа 2021 года – необходимо суммировать все цифры. Полученный результат: 21 = 2 + 1 = 3.

"Тройка имеет главное значение для этого дня. Это радостное, светлое, оптимистичное, энергичное число, подразумевающее удовольствие, приятные события, дружеские беседы и романтические встречи. Но также предполагается и получение информации, знаний, творческое отношение к любому делу", - отметила нумеролог.

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В этот день можно заняться своим хобби, особенно, если речь идет об ораторских и писательских увлечениях. Занимайтесь своим любимым делом, получая удовольствие.

"Троечники" всегда показывают нам, как нужно справляться с трудностями, никогда не унывать, а если споткнулся – поднимайся, иди дальше и не ропщи. Нужно поверить в свои способности и смело их реализовывать", - добавила Павленко.

На субботу, 8 августа, нумеролог рекомендует планировать как приятные события и посиделки с друзьями, так и подписание важных документов. Но акцентирует, что обязательно нужно внимательно вычитывать договора и соблюдать закон.

"Дата 8.08. предполагает еще и то, что в этот день при ошибке или неправильном шаге история пройдет круг и обязательно напомнит о себе неприятным событием. 8 - это еще и число ответственности, чувства долга, поэтому будьте внимательными, честными и справедливыми", - резюмировала Любовь Павленко.

Ранее "Телеграф" узнал у нумерологов, как определиться с датой свадьбы. Существует понятный лайфхак.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Дата, 8 августа, Нумерология, цифра 8.
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