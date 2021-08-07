Без права выхода под залог: суд арестовал сразу семь членов харьковского Нацкорпуса (фото, видео)

Шевченковский районный суд Киева 7 августа определил меру пресечения членам Нацкорпуса. Их подозревают в создании вооруженной преступной группировки, рэкете и помехе бизнесу граждан. Семерых задержанных отправили в СИЗО без возможности внести залог на 60 суток.
Об этом сообщает hromadske. Суд заседал с 6 августа, и решение смогли вынести только в субботу.
Зашита просила для подозреваемых более мягкую меру пресечения. Они настаивают на своей невиновности.
Представник «Національного корпусу» Сергій Величко «Чілі» назвав сфабрикованою підозру СБУ щодо його ймовірної участі у злочинній організації на наголосив на тому, що «осінь в країні буде явно не проукраїнською» pic.twitter.com/oliLfSEhfj
— hromadske (@HromadskeUA) August 6, 2021
Напомним, 5 августа Служба безопасности Украины задержала семерых представителей Нацкорпуса в Харькове.
(Фото: Громадське)
Во время обысков у них нашли большие суммы денег, оружие, документы сотрудников полиции и книги "учета" вымогательств. Среди задержанных - ранее известные украинцам фигуранты других дел - Сергей Величко, который был участником стрельбы возле Дома ребенка в Харькове и Сергей Козлюк, которого подозревают в совершении ДТП и нападении на журналиста.
Ранее "Телеграф" писал, что СБУ опубликовала видео и аудио доказательства незаконной деятельности ОПГ.