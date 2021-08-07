Без права выхода под залог: суд арестовал сразу семь членов харьковского Нацкорпуса (фото, видео)

Шевченковский районный суд Киева 7 августа определил меру пресечения членам Нацкорпуса. Их подозревают в создании вооруженной преступной группировки, рэкете и помехе бизнесу граждан. Семерых задержанных отправили в СИЗО без возможности внести залог на 60 суток.

Об этом сообщает hromadske. Суд заседал с 6 августа, и решение смогли вынести только в субботу.

Зашита просила для подозреваемых более мягкую меру пресечения. Они настаивают на своей невиновности.

Представник «Національного корпусу» Сергій Величко «Чілі» назвав сфабрикованою підозру СБУ щодо його ймовірної участі у злочинній організації на наголосив на тому, що «осінь в країні буде явно не проукраїнською» pic.twitter.com/oliLfSEhfj — hromadske (@HromadskeUA) August 6, 2021

Напомним, 5 августа Служба безопасности Украины задержала семерых представителей Нацкорпуса в Харькове.

Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,

Мошенский Артем Николаевич, 09.01.1990 г.р.,

Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,

Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,

Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,

Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,

Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,

Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.

(Фото: Громадське)

Во время обысков у них нашли большие суммы денег, оружие, документы сотрудников полиции и книги "учета" вымогательств. Среди задержанных - ранее известные украинцам фигуранты других дел - Сергей Величко, который был участником стрельбы возле Дома ребенка в Харькове и Сергей Козлюк, которого подозревают в совершении ДТП и нападении на журналиста.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ опубликовала видео и аудио доказательства незаконной деятельности ОПГ.