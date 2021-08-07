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Без права выхода под залог: суд арестовал сразу семь членов харьковского Нацкорпуса (фото, видео)

Без права выхода под залог: суд арестовал сразу семь членов харьковского Нацкорпуса (фото, видео)
11:27 Сегодня Телеграф Вікторія Рощина/hromadske

Шевченковский районный суд Киева 7 августа определил меру пресечения членам Нацкорпуса. Их подозревают в создании вооруженной преступной группировки, рэкете и помехе бизнесу граждан. Семерых задержанных отправили в СИЗО без возможности внести залог на 60 суток. 

Об  этом сообщает hromadske. Суд заседал с 6 августа, и решение смогли вынести только в субботу. 

Зашита просила для подозреваемых более мягкую меру пресечения. Они настаивают на своей невиновности.

 

 

Напомним, 5 августа Служба безопасности Украины задержала семерых представителей Нацкорпуса в Харькове. 

  • Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,
  • Мошенский Артем Николаевич, 09.01.1990 г.р.,
  • Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,
  • Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,
  • Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,
  • Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,
  • Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,
  • Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.

суд Нацкорпус

суд Нацкорпус задержанные

 

(Фото: Громадське)

Во время обысков у них нашли большие суммы денег, оружие, документы сотрудников полиции и книги "учета" вымогательств. Среди задержанных - ранее известные украинцам фигуранты других дел - Сергей Величко, который был участником стрельбы возле Дома ребенка в Харькове и Сергей Козлюк, которого подозревают в совершении ДТП и нападении на журналиста. 

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ опубликовала видео и аудио доказательства незаконной деятельности ОПГ. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Киев, СБУ, Харьков, Суд, Мера пресечения, Шевченковский суд Киева, Национальный корпус, Нацкорпус.
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