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Глава "Укрзализныци" уходит в отставку, его место может занять экс-менеджер Ахметова

Глава "Укрзализныци" уходит в отставку, его место может занять экс-менеджер Ахметова
17:35 Сегодня Телеграф epravda.

Экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова Александр Камышин, работающий там по инвестициям 7 лет, может стать новым председателем правления "Укрзализныци".

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба "УЗ".

Рекомендацию по назначению Камышина дал наблюдательный совет компании. Документы на его назначение уже направили в правительство. 

Камышин может занять должность уже на ближайшем заседании Кабинета министров Украины.

Но пока что это временное решение - экс-менеджер холдинга Ахметова будет председателем правления "УЗ" до 31 декабря 2021 или же до избрания нового постоянного главы компании.

"Процесс избрания постоянного председателя правления прозрачным и конкурентным способом, как это определено Уставом Укрзализныци, продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе", - добавили в "Укрзализныце".

Сейчас Камышин занимает должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Касательно предыдущего председателя "УЗ" Ивана Юрика, наблюдательный совет 7-8 августа провел внеочередное заседание, на котором решил удовлетворить его заявление об освобождении от должности. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще 4 августа СНБО поручил Кабинету министров Украины возложить обязанности главы правления акционерного общества "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Напоминаем, что около 100 миллиардов гривен недополучила "Укрзализныця" за последние 4 года, что привело к созданию на предприятии критического финансового состояния - с этим связан Ринат Ахметов.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Ринат Ахметов, "Укрзализныца", Иван Юрик, Александр Камышин.
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