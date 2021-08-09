Глава "Укрзализныци" уходит в отставку, его место может занять экс-менеджер Ахметова

Экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова Александр Камышин, работающий там по инвестициям 7 лет, может стать новым председателем правления "Укрзализныци".

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба "УЗ".

Рекомендацию по назначению Камышина дал наблюдательный совет компании. Документы на его назначение уже направили в правительство.

Камышин может занять должность уже на ближайшем заседании Кабинета министров Украины.

Но пока что это временное решение - экс-менеджер холдинга Ахметова будет председателем правления "УЗ" до 31 декабря 2021 или же до избрания нового постоянного главы компании.

"Процесс избрания постоянного председателя правления прозрачным и конкурентным способом, как это определено Уставом Укрзализныци, продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе", - добавили в "Укрзализныце".

Сейчас Камышин занимает должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Касательно предыдущего председателя "УЗ" Ивана Юрика, наблюдательный совет 7-8 августа провел внеочередное заседание, на котором решил удовлетворить его заявление об освобождении от должности.