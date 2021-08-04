"Рулить" правлением "Укрзализныци" поручат главе Мининфраструктуры Кубракову

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров Украины возложить обязанности главы правления акционерного общества "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом в среду, 4 августа, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

При этом СНБО выдвинуло ряд требований от "Укрзализныци":

привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;

обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ;

ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов;

обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах;

ввести скоростное движение.

Также на заседании в среду Кабмин назначил Мустафу-Маси Найема заместителем министра инфраструктуры Украины.

29 апреля Найема уволили с должности заместителя генерального директора по управлению активами ГК "Укроборонпром".

Александр Николаевич Кубраков (родился 20 августа 1982 года в Першотравенске Днепропетровской области) — украинский предприниматель, эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи. Народный депутат Украины IX созыва. До назначения министром инфраструктуры Кубраков возглавлял "Укравтодор".