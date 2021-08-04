"Рулить" правлением "Укрзализныци" поручат главе Мининфраструктуры Кубракову

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров Украины возложить обязанности главы правления акционерного общества "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Об этом в среду, 4 августа, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство инфраструктуры.
При этом СНБО выдвинуло ряд требований от "Укрзализныци":
Также на заседании в среду Кабмин назначил Мустафу-Маси Найема заместителем министра инфраструктуры Украины.
29 апреля Найема уволили с должности заместителя генерального директора по управлению активами ГК "Укроборонпром".
Александр Николаевич Кубраков (родился 20 августа 1982 года в Першотравенске Днепропетровской области) — украинский предприниматель, эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи. Народный депутат Украины IX созыва. До назначения министром инфраструктуры Кубраков возглавлял "Укравтодор".