Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на остров Змеиный представил новых командующих в рядах ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
О кадровых перестановках Зеленский рассказал после доклада командующего ВМС ВСУ.
Отмечается, что на должность командующего ВВС ВСУ был назначен генерал-майор Николай Олещук, а на должность руководителя ДШВ ВСУ полковник Максим Миргородский, являющийся к тому же рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.
Герой Украины, участник обороны Луганского аэропорта, генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил оперативное командование "Юг".
Генерал-майор Олег Микац, руководивший обороной ДАП с 2014 года, возглавил оперативное командование "Восток".
Награжденный орденом "За мужество" III-степени полковник Сергей Литвинов возглавил оперативное командование "Запад".
Заместителем начальника Генштаба стал полковник Владимир Коваль.
"Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт", - отметил Зеленский.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 8 августа, на Змеином провели учения разведчики ГУР Минобороны, в связи с чем отдыхающие в курортной Затоке смогли наблюдать пролет большого числа военных вертолетов.