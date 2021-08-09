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Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список

Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на остров Змеиный представил новых командующих в рядах ВСУ. 

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

О кадровых перестановках Зеленский рассказал после доклада командующего ВМС ВСУ. 

Отмечается, что на должность командующего ВВС ВСУ был назначен генерал-майор Николай Олещук, а на должность руководителя ДШВ ВСУ полковник Максим Миргородский, являющийся к тому же рыцарем ордена Богдана Хмельницкого. 

Герой Украины, участник обороны Луганского аэропорта, генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил оперативное командование "Юг".

Генерал-майор Олег Микац, руководивший обороной ДАП с 2014 года, возглавил оперативное командование "Восток". 

Награжденный орденом "За мужество" III-степени полковник Сергей Литвинов возглавил оперативное командование "Запад". 

Заместителем начальника Генштаба стал полковник Владимир Коваль

"Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт", - отметил Зеленский. 

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 8 августа, на Змеином провели учения разведчики ГУР Минобороны, в связи с чем отдыхающие в курортной Затоке смогли наблюдать пролет большого числа военных вертолетов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 291

Все по теме:

ВСУ, Владимир Зеленский, Андрей Ковальчук, Владимир Коваль, Сергей Литвинов, Олег Микац, Максим Миргородский, Николай Олещук.
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