Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на остров Змеиный представил новых командующих в рядах ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

О кадровых перестановках Зеленский рассказал после доклада командующего ВМС ВСУ.

Отмечается, что на должность командующего ВВС ВСУ был назначен генерал-майор Николай Олещук, а на должность руководителя ДШВ ВСУ полковник Максим Миргородский, являющийся к тому же рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Герой Украины, участник обороны Луганского аэропорта, генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил оперативное командование "Юг".

Генерал-майор Олег Микац, руководивший обороной ДАП с 2014 года, возглавил оперативное командование "Восток".

Награжденный орденом "За мужество" III-степени полковник Сергей Литвинов возглавил оперативное командование "Запад".

Заместителем начальника Генштаба стал полковник Владимир Коваль.

"Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт", - отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 8 августа, на Змеином провели учения разведчики ГУР Минобороны, в связи с чем отдыхающие в курортной Затоке смогли наблюдать пролет большого числа военных вертолетов.