Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова призналась, что не может иметь детей. Причиной стал рак, который поборола девушка.

Об этом Янина рассказала на странице в Instagram.

"У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность", - поделилась журналистка.

Женщина написала трогательный пост с обращением к дочери, которую она не сможет родить. Она поделилась с ней тем, что поняла за свои 37 лет. Журналистка посоветовала никогда не терять веры в себя, читать книги, учить языки и найти дело жизни, которое будет приносить удовлетворение и доход.

Янина Соколова: рак

Известная украинская телеведущая Янина Соколова в мае 2019 года рассказала, что за семь месяцев до этого у нее выявили рак, который она успешно поборола. По словам Соколовой, несмотря на то, что в период реабилитации она пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапиии, в результате чего потеряла волосы, брови и ресницы, у нее осталась огромная любовь в сердце.

Позднее Соколова сняла фильм "Я, Нина", который имеет за цель изменить отношение социума к онкобольным и больных раком к самим себе. По сюжету фильма, молодая успешная журналистка Нина живет счастливой жизнью: любимый муж, двое детей, любимая работа и друзья. Впрочем, однажды ей диагностируют рак.

"В этом проекте я расскажу свою личную историю, расскажу о том, что пришлось пережить мне, моей семье и моим близким друзьям. Я поделюсь своим собственным опытом и расскажу, где брать силы, когда земля убегает из-под ног. Верю, что моя история вдохновит тех, кто только столкнулся с недугом и не знает, как к этому относиться и где искать помощи, а также тех, кто уже отчаялся и перестал бороться", – рассказывала телеведущая.