Украину накроет антициклон с дождями и грозами: погода на 12 августа

Украину в четверг, 12 августа, накроет антициклон с дождями и грозами, однако под него попадает лишь небольшая часть регионов.

Об этом сообщила метеоролог и синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что циклон Elfi принесет дожди в восточные области Украины. Также осадки прогнозируют в Запорожской области и Крыму.

Температура воздуха по всей территории Украины прогнозируется на уровне +25 +29 градусов, а больше выше 30 градусов воздух прогреется на востоке и юге страны.

При этом в Украине будет достаточно ветрено, а местами северо-западный ветер будет порывистым и сильным.

При этом в ГСЧС предупредили, что 12 августа юго-восточную часть страны накроют грозы. Порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с. Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, дожди 12 августа пройдут в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областях, а также в Крыму. В остальных регионах Украины осадков не прогнозируют.

В северных и центральных областях +23...+27°С днем, а ночью прогнозируется +15...+21°С.

На западе ночью +14...+17°С, а днем столбики термометров покажут +22...+26°С.

В восточной части ночью +20...+22°С, а днем температура до +26...+32°С.

На юге страны ночью прогнозируется +20...+22°С, днем воздух прогреется до +27...+30°С.

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