"На сколько процентов вы грузин?": фото Дмитрия Гордона с волосами озадачило сеть

Популярный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон показал, как выглядел в молодости с густой шевелюрой.

Фото Дмитрия Гордона с волосами появилось в его Instagram.

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"Коньяк "Арагви" да хурма. Тбилиси, гостиница «Сакартвело», 1990 год", - подписал снимок журналист.

Пользователи сети, которые привыкли видеть Дмитрия Гордона с "фирменной" лысиной, поразились внешности молодого журналиста. Некоторые пользователи заметили, что Дмитрий очень похож на грузина. "Вылитый Кикабидзе в молодости", "Дмитрий, на сколько процентов вы грузин?", - вопрошали они. Другие же поинтересовались у Гордона, куда пропали его роскошные волосы. "Дмитрий, волосы настоящие?", "Скучаете за волосами?", "Потерял волосы в лихие 90-е?", - посыпались на ведущего вопросы.

Ранее "Телеграф" писал, как Дмитрий Гордон оскандалился шуткой про Марьяну Ро.