"Просто развели по разным комнатам": участница "Панянки-селянки" заявляла на мужа в полицию за 2 месяца до ее убийства

Участница популярного шоу "Панянка-Селянка" Татьяна Осадчая обращалась в полицию еще за два месяца до того, как ее убил муж. Девушка жаловалась на домашнее насилие.

Об этом сообщает "Обозреватель".

34-летняя Татьяна позвонила в полицию 8 июня с жалобой на домашнее насилие. На место сразу же выехал патруль.

"Полицейские развели мужа с женой по разным комнатам. А для разрешения конфликтной ситуации привлекли сотрудников подразделения "Полина" – это такие мобильные группы по противодействию домашнему насилию. На супруга Татьяны – Николая Балашова – составили протокол, но в итоге дело "умерло": материалы были списаны", – рассказал источник издания.

Судя по всему, Татьяна решила не давать делу ход: "У пары, которая стала жить вместе весной этого года, были постоянные скандалы. У Татьяны горячий характер, но ее Николай – вообще не подарок. Но как-то уживались – такая любовь".

Также издание сообщает, что мужчина ранее уже был судим. "В лихих 90-х он отсидел большой срок за вымогательство. Его судили по ч.3 ст. 144 старого УК, санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Но, как видим, Николай также неоднократно поднимал руку на любимую женщину", – говорится в материале.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве убили участницу шоу "Панянка-селянка". Женщину жестоко зарезал ее собственный муж.