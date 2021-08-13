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Пресс-секретарь Разумкова показала стройную фигуру на отдыхе в Италии

Пресс-секретарь Разумкова показала стройную фигуру на отдыхе в Италии
20:58 Сегодня Телеграф Фейсбук

Пресс-секретарь главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Ольга Туний, которая проводит сейчас свой отпуск в Италии, хвастается перед читателями соцсетей стройной фигурой и отдохнувшим видом.

Об этом свидетельствуют фото в Facebook, которые уже несколько дней Туний показывает на своей странице.

Судя по снимкам, пресс-секретарь побывала в Пьемонте, что находится на севере Италии.

"В состав региона входит и провинция Асти, где производят известное на весь мир вино. А еще в Пьемонте очень спрашивают своими трюфелями и сырами", - подписала Туний один из постов, который появился в сети 12 августа.

Туний

Также в пятницу, 13 августа, она поделилась фото с яхты, а на фоне виднеются другие шикарные судна.

Туний

"Вливаюсь в местный колорит", - подписала еще одно свое фото Туний, где она отдыхает в заведении возле пляжа.

Туний

Туний

Ранее "Телеграф" сообщал, что 31 июля Италия разрешила въезд украинским туристам, но ввела 4 правила.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Италия, Пресс-секретарь, Дмитрий Разумков, Ольга Туний.
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