Суд распорядился конфисковать у Кивы более миллиона гривен

Суд постановил конфисковать у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы 1,25 миллионов гривен по делу о жомовой яме.

Как сообщает PavlovskyNEWS, суд посчитал, что полученный нардепом доход является необоснованным.

Сам же Кива заявляет, что намерен подать апелляцию и что в этом деле нет коррупционной составляющей.

"Плюю, улыбаюсь и готовлюсь к выходным с семьёй. Дальше будут работать мои адвокаты", - сказал он.

На эту новость отреагировал член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"Суд конфисковал 1,2 миллиона гривен, которые Кива якобы получил от аренды Жомовые ямы. Но Кива не слишком расстроился. Ведь на самом деле его жомовую яму зовут Виктор Медведчук. И она даст еще больше", - написал он.

Суд конфіскував 1,2 мільйона грн, які Кива начебто отримав від оренди жомової ями. Але Кива не дуже засмутився. Адже насправді його жомову яму звуть Віктор Медведчук. І вона дасть ще більше pic.twitter.com/qWkJaQpEKI — Денис Казанський (@den_kazansky) August 14, 2021

Как известно, 20 мая САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о конфискации доходов Кивы от жомовой ямы. По информации прокуроров, Кива не является владельцем этой ямы, но тем не менее сдавал ее в аренду жителю оккупированных территорий.

Как сообщалось ранее, в начале августа СБУ разоблачила группировку пророссийских радикалов, связанных с Кивой. При обысках у них изъяли методички, оружие и большую партию марихуаны.