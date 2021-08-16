Какой праздник 16 августа: народные приметы и запреты

В понедельник, 16 августа, в православной церкви почитается память Антония Римлянина.

Антоний родился и воспитывался в семье зажиточных, православных римлян. Он рано осиротел и большую часть наследства раздал бедным. Принял постриг и 20 лет прожил в пустынном ските. Однажды, проводя молитву у подножия скалы, отламывается камень, на которой стоял Антоний. Его унесло в море вместе со святым и забросило на территорию Новгорода (Россия). Там Антоний построил храм, которым управлял 16 лет и в возрасте 79 лет умер.

Источник: stefmon.ru

В народе праздник прозвали Малинником, потому что он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. Она была одним из самых доступных летних лакомств. Из малины готовили варенье, варили компоты, пекли пироги и пирожки с начинкой.

Народные приметы 16 августа

Говорили, что по погоде 16 августа можно понять, каким будет октябрь.

Сильный ветер - зима будет снежной.

На Антона дождь пошел - ненастье продлится еще несколько дней.

Что запрещено делать 16 августа

Нельзя убираться в доме (так можно свое счастье и богатство вымести).

Ранее "Телеграф" писал, какие еще православные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.