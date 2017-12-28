Стало известно, когда суд продолжит рассмотрение дела Януковича

Председательствующий по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко обязал защитников представить перечень свидетелей защиты на следующее судебное заседание, которое состоится 10 января 2018 года.

Как сообщается, в конце сегодняшнего судебного заседания судья Девятко спросил у адвоката Виталия Сердюка, когда он представит перечень свидетелей защиты для ознакомления суду. На что Сердюк ответил, что такой список готовится, адвокаты Януковича намерены сделать еще несколько командировок для того, чтобы окончательно сформировать этот список, и защита представит его после того, как выступят все свидетели обвинения.

На это судья Девятко заявил, что такие намерения защиты нелогичны, поскольку нарушают принцип разумных сроков рассмотрения дела. Поэтому он обязал защитников экс-президента представить перечень свидетелей, которые будут свидетельствовать о невиновности Януковича, уже на следующее судебное заседание, которое должно начаться 10 января в 10.00.

Следует также отметить, что сегодня суд допросил еще четырех свидетелей обвинения - военнослужащих ВСУ, которые на период аннексии Крыма Россией проходили службу в подразделениях ВСУ в Крыму. В частности, были допрошены капитана I ранга Дмитрий Глухов, военнослужащий ВМС Олег Гринько, командир бригады надводных кораблей Алексей Доскато, Ростислав Ломтев, который в период аннексии Крыма был заместителем командира батальона. Все эти военнослужащие рассказали о деталях захвата воинских частей ВСУ, блокирования украинских военных кораблей силами Черноморского флота РФ.