Климкин высказал свое мнение о деле Ноздровской

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что важно вынести урок из убийства юриста Ирины Ноздровской, а каждое расследование должно быть одинаково важным для правоохранительных органов.

"Убийцу Ирины Ноздровской нашли, но ее не вернуть. Важно, чтобы все вынесли урок из этой трагедии, чтобы система работала на предотвращение и каждое расследование было одинаково важным. Иначе у нас не останется гражданского общества и людей, способных бороться с несправедливостью", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник.