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Климкин высказал свое мнение о деле Ноздровской

Павел Климкин
22:37 Вт, 9 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Климкин рассказал, что убийство Ноздровской это вызов для государства и общества на способность защитить женщин-активисток.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что важно вынести урок из убийства юриста Ирины Ноздровской, а каждое расследование должно быть одинаково важным для правоохранительных органов.

"Убийцу Ирины Ноздровской нашли, но ее не вернуть. Важно, чтобы все вынесли урок из этой трагедии, чтобы система работала на предотвращение и каждое расследование было одинаково важным. Иначе у нас не останется гражданского общества и людей, способных бороться с несправедливостью", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник.

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Все по теме:

Новости Украины, Активисты, Ирина Ноздровская, Общество, Павел Климкин, Убийство.
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