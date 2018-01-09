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Климкин высказал свое мнение о деле Ноздровской
22:37 Вт, 9 Январь 2018 Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Климкин рассказал, что убийство Ноздровской это вызов для государства и общества на способность защитить женщин-активисток.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что важно вынести урок из убийства юриста Ирины Ноздровской, а каждое расследование должно быть одинаково важным для правоохранительных органов.
"Убийцу Ирины Ноздровской нашли, но ее не вернуть. Важно, чтобы все вынесли урок из этой трагедии, чтобы система работала на предотвращение и каждое расследование было одинаково важным. Иначе у нас не останется гражданского общества и людей, способных бороться с несправедливостью", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник.
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