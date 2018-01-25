Допрос Чубарова по делу Януковича: подробности захвата Крыма Россией

Официальная украинская власть еще с ноября 2013 начала создавать отряды самообороны. Об этом Рефат Чубаров заявил сегодня на допросе в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Официальная Крымская власть была полностью ангажированна - она занималась подбором участников для Антимайдана и открыто отправляла их в Киев. А с ноября 2013 года она начала создавать так называемые народные дружины самообороны", - сказал Чубаров.

Также, в начале 2014 года народному депутату Рефату Чубарову предлагали организовать встречу с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Об этом сам Р.Чубаров заявил сегодня на допросе в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Где-то в конце января - начале февраля я получил телефонный звонок. Человек, который звонил, пригласил встретиться с Сурковым - это советник президента Путина, или другим человеком, который скоро прибудет в Крым. Я сказал, что если это касается крымских татар, то я согласен встретиться, по другим вопросам я не хочу встречаться", - сказал Р.Чубаров.

Как Россия совершила переворот в Совете министров и Верховной Раде АРК

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на допросе в судебном заседании рассказал, как Российская Федерация провела переворот в Совете министров и Верховной Раде Автономной Республики Крым. 28 февраля 2014 года депутаты собрались на сессию Верховной Рады АРК, назначенную на 15:00.

Мобильные телефоны у депутатов и журналистов забирали военные.

По словам председателя Меджлиса, он спросил, где находится тогдашний председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев, и услышал, что Могилев ушел в отставку, а депутаты ВР АРК, которых военные пропустили внутрь здания, избрали новым председателем Сергея Аксенова.

Также Чубаров добавил, что вечером 28 февраля местные телеканалы передали, что в Крыму избран новый председатель Совета министров Аксенов, а 1 марта - что Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь спасти Крым.

Подробности захвата Россией Крыма

Чубаров сообщил, что 26 февраля 2014 в помещении Верховной Рады АР Крым появились люди в камуфляжной одежде, и никто не знал, кто они.

Депутаты пытались начать заседание. Председатель ВР Крыма Владимир Константинов дал команду на регистрацию, но зарегистрировались всего 49 депутатов. Константинов объявил перерыв на 30 минут.

По словам Чубарова, проукраинские депутаты понимали, что Константинов хочет протянуть через Верховную Раду решение, которые "подорвут Крым". Кворума на заседании не было, и Константинов сказал, что заседание не состоится.

По словам Чубарова, он вышел на улицу и призвал участников митинга возле крымского парламента разойтись, поскольку заседания ВР АРК не будет, и почти все ушли.

По словам председателя Меджлиса, 27 февраля в 4.00 утра ему позвонили из республиканского управления СБУ и сообщили, что помещение Верховной Рады и Совета министров АР Крым захватили неизвестные лица, которые имеют самое современное оружие.

Чубаров сказал, что вышел на связь с местными журналистами и попросил их предупредить людей не подходить к зданиям ВР АРК и Совета министров.

По его словам, несколько позже утром того дня же в пригороде Симферополя появились БТРы. Члены экипажей военных машин объяснили, что они из Севастополя едут на базу в Симферополь и сломались.

"Я понял, что здесь вступают в действие российские войска", - сказал Чубаров.

Также он сообщил, что 28 февраля в Крым приехала делегация из Татарстана (Россия), члены делегации утверждали, что приехали якобы помочь единоверцам.

По словам Чубарова, крымские татары сомневались в искренности намерений гостей, прибывших после российских военных. Также в начале марта в Крым приезжали многие депутаты Госдумы РФ. Вместе с тем российские военнослужащие начали осаждать украинские военные объекты - аэродромы, военные части, напомнил Чубаров.

До 27 февраля 2014 года в Крыму ни разу не лилась кровь из-за национальной нетерпимости, заявляет народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, до 18 марта 2014года (в тот день российские оккупанты провели в Крыму псевдореферендум по самоопределению полуострова - прим.ред) был уверен в "абхазском варианте, который разыгрывает Россия", а именно - взять под контроль Крым, чтобы заставить Украину выполнять требования РФ.

Но после того, как 18 марта Госдума России разрешила президенту РФ Владимиру Путину вторжение в Украину, сказал Чубаров, он понял, что "это не абхазский сценарий, а захват Крыма с целью аннексии".

Также Чубаров добавил, что Россия начала кровопролитие на национальной, этнической почве в Крыму, чтобы оправдать оккупацию полуострова.

Напомним, суд 25 января собирается допросить в качестве свидетелей со стороны обвинения еще двух человек, которые охраняли В.Януковича до его побега.