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Рейтинг верховенства права: Украина заняла 77-е место

Фемида
13:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По данным рейтинга индекса верховенства права, Украина за 2017-2018 годы заняла 77-ю позицию среди 113 стран мира, на 12 пунктов опередив Россию.

Украина заняла 77-ю позицию среди 113 стран мира в рейтинге верховенства права за 2017-2018 годы, на 12 пунктов опередив Российскую Федерацию. Индекс верховенства права составляется раз в два года, результаты рейтинга обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project.

По данным экспертов организации, по сравнению с предыдущими оценками, Украина поднялась на одну позицию. Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия.

Украина в мировом рейтинге экономической свободы заняла 150 место

На последних местах оказались Венесуэла, Камбоджа и Афганистан. Индекс верховенства права отражает обеспечение законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечения порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.

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Новости Украины, Индекс верховенства права, Рейтинг стран мира, Украина заняла место.
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