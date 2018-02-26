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В Варшаве уверяют, что кризиса в отношениях с Украиной нет

Указатели Украина-Польша
17:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что в польско-украинских отношениях наблюдается тесное военно-техническое сотрудничество.

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий отметил, что кризиса в польско-украинских отношениях нет. Об этом он сказал во время конференции "Российская агрессия в Украине. Баланс и перспективы", которая проходит в понедельник в Варшаве.

"Мы часто слышим в СМИ о кризисе в украинско-польских отношениях, которого нет",- подчеркнул Цихоцкий.

Он отметил, что никто не хочет увидеть сколько позитива в отношениях, например по поддержке Варшавы в восстановлении нормальной жизни на Донбассе. Он обратил внимание, Польша имеет самое большое, после Великобритании, представительство в СММ ОБСЕ на Донбассе (более 40 человек).

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По его словам, Варшава также инвестирует в развитие малого бизнеса на востоке Украины, восстановление разрушенных школ на Донбассе, в частности в Авдеевке.

Цихоцкий подчеркнул, что в польско-украинских отношениях наблюдается тесное военное и военно-техническое сотрудничество, что можно назвать "братством по оружию".

Заместитель главы МИД Польши назвал "многообещающими" перспективы существования общей польско-литовско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг). Он отметил, что подразделения бригады уже дежурили в боевой группе "Вышеградской четверки".

Цихоцкий отметил, что Варшава никогда не согласится на политику: "давайте отменим санкции против России, поскольку они не действуют". Он добавил, что Варшава также никогда не воспримет аргумент о необходимости ослабления давления на Россию, поскольку Украина якобы никогда не станет членом ЕС и НАТО.

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Новости Украины, Бартош Цихоцкий, Военно-техническое сотрудничество, Кризис, Опровержение, Польско-украинские отношения.
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