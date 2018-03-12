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ЕС не признает "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму

Владимир Путин
15:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Евросоюз не признает так называемые выборы президента РФ в Крыму.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркивает, что ЕС не признает так называемые выборы президента России в оккупированном Крыму, запланированные на 18 марта.

Об этом она сказала на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.

Главные темы разговора Порошенко и Могерини

Как отметила Могерини, чрезвычайно важно, что ее визит в Украину проходит ”всего за несколько дней до четвертой годовщины аннексии Крыма и Севастополя”. ”Мы не признаем аннексию. Мы продолжим воплощать нашу политику непризнания аннексии. И мы продолжаем осуждать это нарушение международного права”, - заявила Могерини.

Могерини рассказала, насколько Евросоюз "устал" от Украины

”Мы не признаем так называемые выборы там, и мы остаемся приверженными полному воплощению нашей политики непризнания, как я сказала, в том числе из-за санкций, связанные с этим”, - сказала Могерини.

Также она заявила: ”Мы продолжим призывать к соблюдению прав всех украинских граждан в Крыму, в том числе крымских татар, и мы продолжим призывать к немедленному освобождению всех тех, кто был задержан и осужден в нарушение международного права”.

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Новости Украины, Владимир Путин, Выборы президента РФ в Крыму, Евросоюз, Федерика Могерини.
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