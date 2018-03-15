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Заседание Верховной Рады: повестка дня

Заседание Верховной Рады
09:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада на заседании намерена рассмотреть увольнение Валерии Гонтаревой и назначить вместо нее нового главу Нацбанка Украины.

Верховная Рада сегодня, 15 марта, на заседании парламента намерена рассмотреть  назначение членов Счетной палаты, Уполномоченного ВР по правам человека, увольнение Валерии Гонтаревой и назначение вместо нее нового председателя НБУ. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Прежде всего депутаты завершат рассмотрение в повторном втором чтении законопроекта №4670 "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины".

Далее на повестке дня вопрос предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок"). Следующим вопросом депутаты планируют вернуться к принятию повестки дня сессии.

Кадровые вопросы включены в качестве четвертого пункта. При этом в повестке дня отдельно не указывается отчет главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

После кадров депутаты планируют рассмотреть законопроект №7547 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые отменят положения кодекса, вступающие в силу 15 марта, так называемые "правки Лозового".

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Кроме того, Рада планирует рассмотреть правительственный законопроект №7180 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками", президентский законопроект №7322 "О дипломатической службе" во втором чтении, правительственный - №4591 об Учреждении бизнес-омбудсмена.

Как сообщалось, в среду председатель Верховной Рады Андрей Парубий называл высокими шансы принятия кадровых решений в четверг.

По результатам проведенных мероприятий повторного конкурса по назначению нового состава Счетной палаты, Комитет по вопросам бюджета рекомендовал на должности членов Счетной палаты 23 кандидатов, в частности, народных депутатов Валерия Пацкана (фракция БПП) и Руслана Лукьянчука (фракция "Народный фронт").

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На должность Омбудсмена претендуют народные депутаты Людмила Денисова (НФ), Сергей Алексеев (БПП) и адвокат Андрей Мамалыга ("Радикальная партия Олега Ляшко").

28 апреля 2017 года завершилась 5-летняя каденции нахождения Гонтаревой в должности главы Нацбанка. Валерия Гонтарева 10 мая 2017 года подала заявление об отставке с должности главы НБУ. С тех пор она пребывает в отпуске. До назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий.

18 января Президент Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на должность главы НБУ. Одновременно было зарегистрировано постановление об увольнении Гонтаревой.

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Новости Украины, Валерия Гонтарева, Верховная Рада, Назначение нового главы НБУ, Назначение членов Счетной палаты, Повестка дня, Увольнение, Уполномоченный ВР по правам человека.
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