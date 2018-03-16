ЕС выступает против выборов в аннексированном Крыму

Европейский союз не признает проведение выборов президента России на территории аннексированного Крыма, заявил представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда.

"Европейский Союз не признает также проведение выборов Россией на Крымском полуострове", - сказал представитель ЕС в ООН, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму в четверг.

Он отметил, что продолжающаяся милитаризация аннексированного Крыма продолжает сказываться на безопасности региона.

"ЕС осуждает строительство моста в Керчи без согласия Украины, что негативно скажется на портах в Азовском море", - добавил посол.