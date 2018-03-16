Россия в ООН назвала Крым до аннексии "заброшенной территорией"

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что полуостров до аннексии Россией был "заброшенной территорией".

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности, где обсуждалась ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ, передает Гордон. "Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет", – заявил российский представитель.

По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что "это тенденция последних дней". Выступающих перед ним Полянский назвал "диванными дипломатами" – "это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами".

"Особенно цинична забота о крымчанах властями нынешней Украины. Правовой беспредел творится на всей территории Украины, инакомыслие преследуется. Русофобию пытаются сделать официальной идеологией", – заявил российский дипломат. По его словам, украинские власти сами подтолкнули крымчан к тому, чтобы избавиться от украинского гражданства.

"Крым в составе Украины был заброшенной территорией", – подчеркнул представитель России. Он уверяет, что за четыре года на полуострове произошел "значительный скачок вперед": поднялись зарплаты и пенсии, снизилась преступность, почти закончено строительство Крымского моста.

Он также отметил, что жители полуострова довольны решением земельного вопроса, который раньше был осложнен "постоянными самозахватами".

"Мы стали защитой и сохранили жизнь 2,5 млн человек", – убежден Полянский.

Он считает, что теперь жители Крыма могут жить и развиваться "так, как они хотят", и говорить на любом языке.

Справка. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению".

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.