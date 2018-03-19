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Посол Украины выразил недовольство "визитами" немецких политиков в Крым

Андрей Мельник
03:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Соцсети

Новости Украины: Андрей Мельник призывает запретить "визиты" немецким политикам в аннексированный РФ Крым.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить "визиты" немецких политиков в оккупированный Россией Крым.

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Об этом Мельник написал 18 марта в Twitter.

В частности, посол отметил, что Крым незаконно посетил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (AfD) Ульрих Эйме.

"Очередной политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированый Крым. Призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан Германии, а руководство фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге - отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", - написал Мельник.

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Новости Украины, Андрей Мельник, Германия, Крым, Новости Украины, Оккупация Крыма, Посол Украины.
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