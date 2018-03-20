Депутаты приняли закон о стратегической экологической оценке
Новости Украины: Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке, который является одним из ключевых требований Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Верховная Рада приняла закон "О стратегической экологической оценке", который предусматривает обязательное проведение оценки влияния на окружающую среду при планировании или принятии важных государственных документов в таких сферах как энергетика, лесное, рыбное и сельское хозяйство.
За принятие закона №6106 проголосовало 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Мы уже принимали этот законопроект полтора года назад, но, к большому сожалению, президент вернул его на повторное второе чтение с замечаниями и предложениями, которые мы учли… Этот законопроект направлен на выполнение наших обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Это экологизация государственной политики в сферах энергетики, сельского, рыбного и лесного хозяйства… это очень важно для предупреждения чрезвычайных ситуаций и катастроф", - заявил один из авторов этого закона, представитель парламентского Комитета по вопросам экологической политики Остап Еднак.
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Согласно тексту принятого закона, стратегическая оценка влияния на окружающую среду и здоровье человека будет проводиться на этапе разработки документов государственного планирования в следующих отраслях экономики: энергетика, сельское, лесное и рыбное хозяйство, обращение с отходами, использование водных ресурсов, телекоммуникации, градостроение и землеустройство.
"Необходимо, чтобы при разработке будущих государственных… программ учитывались возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате их реализации, например, при разработке программы развития транспортной сети или энергетики", - говорится в комментарии Министерства экологии и природных ресурсов, который опубликован на странице ведомства в соцсети Facebook.
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Также документ предусматривает проведение обязательных трансграничных консультаций в тех случаях, когда проекты в Украине будут затрагивать интересы и оказывать влияние на экологию соседних государств.
Как сообщалось, проект закона "О стратегической экологической оценке" был отправлен на повторное второе чтение в начале ноября 2017 года. Представляя его, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак отметил, что этот документ направлен на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и "дорожной карты, которая была поддержана всем украинским обществом относительно адаптации нашего законодательства к европейскому".
В начале февраля 2018 года Представительство ЕС в Украине призвало Раду принять этот закон. Согласно сообщению представительства, после принятия в прошлом году закона "Об оценке воздействия на окружающую среду", это единственный документ в сфере охраны окружающей среды, которого не хватает для выполнения евроинтеграционных обязательств Украины.