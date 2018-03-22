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МИД обвинил Венгрию в "имперском мышлении"

Украина-Венгрия
10:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению Е. Зеркаль на Закарпатье необходимо успешно провести децентрализацию, чтобы произошло объединение общин.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Венгрия в отношении Украины руководствуется имперским мышлением разделенной Австро-Венгерской империи. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире телеканала "Прямий". По словам дипломата, позиция Венгрии по отношению к Украине зависит не только от парламентских выборов в Венгрии, которые должны состояться в апреле.

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"Это не только выборы, это не только Украина, это также их отношения с Европейским Союзом, это также вопрос миграционной политики. Даже в ООН они сейчас стали в позицию, которая совершенно отличается от позиции всего Европейского Союза по разработке рамочного документа по вопросам миграции. Украина в этом случае вообще не была ни к чему. Но так они сейчас себя позиционируют. И с этим ничего не поделаешь. Пока правительство Орбана у власти, мы имеем дело с тем, что есть", - подчеркнула Е. Зеркаль. "На мой взгляд, уже ЕС имеет головную боль с венграми. Но они, конечно, имеют головную боль и с поляками тоже. И их это очень смущает, потому что это новые страны, которые должны создавать все основные функции правовых государств, а все происходит совсем не так, как оно планировалось", - добавила она.

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При этом замминистра заметила, что одной из причин позиции Венгрии относительно Украины являются заключенные в 1920 году Трианонские соглашения, касающиеся дальнейшего разделения Австро-Венгерской империи. Она добавила, что скоро исполнится 100 лет с даты заключения этих соглашений. "Это все же имперское мышление ... А как они были разделены на условиях этого договора, и сколько осталось территории от Венгрии, и где остались венгры ...", - отметила Е. Зеркаль, заявив, что Венгрия также имеет претензии к Румынии и Словакии. "И в Словакии еще хуже. Они настаивают на том, что там им также нужна автономия и обучение только на венгерском языке», - сказала Е. Зеркаль. Кроме того, она считает, что на Закарпатье необходимо успешно провести децентрализацию, чтобы произошло объединение общин, которые смогли бы взять на себя функции самоуправления. По ее убеждению, после децентрализации "венгерская община не сможет самостоятельно вести все дела....Ей нужно будет коммуницировать с украинцами. И это создаст другой социум. Они должны быть интегрированы в другие общины. И это снова снимет все напряжение", - сказала Е. Зеркаль.

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19 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и Организации Североатлантического договора. Также Сийярто высказался против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до тысячи солдат.

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Новости Украины, Венгрия, Елена Зеркаль, Закарпатье, МИД, Украина.
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