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Немецкий евродепутат: Признание аннексии Крыма откроет двери новым войнам

Эльмар Брок
07:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Эльмар Брок призвал помнить, что принцип суверенитета и территориальной целостности является решающим и не может быть нарушен.

Немецкий депутат Европарламента Эльмар Брок считает возможность признания аннексии Крыма опасной для будущего всей Европы.

Свои опасения он высказал на панельной дискуссии «Украина: в плену кризиса?», организованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) вместе с изданием Tagesspiegel. 

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«Если бы мы начали это делать (признавать), мы вновь открыли бы двери войне… Если бы мы приняли доводы Путина о том, почему он забрал Крым, война могла бы вспыхнуть в сотне мест в Европе», - заявил депутат ЕП.

Брок призвал помнить, что принцип суверенитета и территориальной целостности является решающим и не может быть нарушен «по тактическим сиюминутным соображениям». Это является нарушением Хельсинского акта, Будапештского меморандума и других документов.

Политик обратил внимание на «опасные аналогии» со временами разделения Германии и отношения к этому международного сообщества. Немцев, по его словам, глубоко оскорбляло то, что международное сообщество имело дело с ГДР. Привел он и другой пример: США так никогда и не признали незаконную оккупацию стран Балтии Сталиным при поддержке гитлеровской Германии. 

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Должно быть совершенно ясно, что даже если должен быть найден Modus vivendi, аннексия части другой страны не может считаться правовым актом не только пострадавшей страной. Сецессия еще возможна, но лишь с согласия государства, а никак не извне, подчеркнул он.

Брок также пояснил немецкой аудитории, что «Минские санкции» связаны исключительно с востоком Украины и могут быть сняты, когда будут выполнены условия Минских соглашений, в частности, восстановлен контроль над госграницей. С Крымом эти санкции не связаны.

В дискуссии приняли также участие мэр Киева Виталий Кличко и представитель GIZ в Украине Сабине Мюллер.Немецкий депутат Европарламента Эльмар Брок считает возможность признания аннексии Крыма опасной для будущего всей Европы.

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Новости Украины, Европарламент, Крым, Новости Крыма, Украина, Элмар Брок.
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