Немецкий евродепутат: Признание аннексии Крыма откроет двери новым войнам

Немецкий депутат Европарламента Эльмар Брок считает возможность признания аннексии Крыма опасной для будущего всей Европы.

Свои опасения он высказал на панельной дискуссии «Украина: в плену кризиса?», организованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) вместе с изданием Tagesspiegel.

«Если бы мы начали это делать (признавать), мы вновь открыли бы двери войне… Если бы мы приняли доводы Путина о том, почему он забрал Крым, война могла бы вспыхнуть в сотне мест в Европе», - заявил депутат ЕП.

Брок призвал помнить, что принцип суверенитета и территориальной целостности является решающим и не может быть нарушен «по тактическим сиюминутным соображениям». Это является нарушением Хельсинского акта, Будапештского меморандума и других документов.

Политик обратил внимание на «опасные аналогии» со временами разделения Германии и отношения к этому международного сообщества. Немцев, по его словам, глубоко оскорбляло то, что международное сообщество имело дело с ГДР. Привел он и другой пример: США так никогда и не признали незаконную оккупацию стран Балтии Сталиным при поддержке гитлеровской Германии.

Должно быть совершенно ясно, что даже если должен быть найден Modus vivendi, аннексия части другой страны не может считаться правовым актом не только пострадавшей страной. Сецессия еще возможна, но лишь с согласия государства, а никак не извне, подчеркнул он.

Брок также пояснил немецкой аудитории, что «Минские санкции» связаны исключительно с востоком Украины и могут быть сняты, когда будут выполнены условия Минских соглашений, в частности, восстановлен контроль над госграницей. С Крымом эти санкции не связаны.

В дискуссии приняли также участие мэр Киева Виталий Кличко и представитель GIZ в Украине Сабине Мюллер.Немецкий депутат Европарламента Эльмар Брок считает возможность признания аннексии Крыма опасной для будущего всей Европы.