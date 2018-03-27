Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины

Судебные процессы в отношении большинства народных депутатов, в отношении которых было решение Парламента о снятии депутатской неприкосновенности, состоятся в этом году.

Об этом заявил в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Народные депутаты имеют особый статус и правоохранительная система не имеет права начинать какие-либо действия до решения Парламента о лишении депутатского иммунитета. Поэтому, когда такое разрешение предоставляется, начинается долгая рутинная работа: допросы, экспертизы, которые часто длятся до года и другие следственные действия. Однако в этом году, я уверен, большинство из депутатов, на которых было решение Парламента о снятии депутатского иммунитета, будут направлены к судебным процессам", - заявил Луценко, комментируя ситуацию вокруг судебных процессов в отношении нардепов, которые были лишены депутатской неприкосновенности ранее, однако до сих пор не получили обвинительных приговоров суда.

Также Луценко отметил, что Надежда Савченко - это не последний нардеп, в отношении которого было подано представление в Раду о снятии депутатского иммунитета.

"В работе вижу материалы, которые свидетельствуют о следующих представлениях в Парламент, они будут обоснованы и базироваться на полученных законным путем доказательствах", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним: в четверг Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными, достаточными и обоснованными все три представления Генеральной прокуратуры относительно народного депутата Савченко - о её привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта в парламенте заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что Савченко лично планировала теракт в ВР.