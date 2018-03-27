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Лещенко анонсирует законопроект по е-декларациям активистов

Сергей Лещенко
23:12 Вт, 27 Март 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нардеп Лещенко сообщил о подаче законопроекта об освобождении антикоррупционеров от ответственности за неподачу е-декларации.

В Верховную Раду Украины в ближайшие дни будет внесен законопроект об освобождении антикоррупционных активистов от ответственности за неподачу электронной декларации, сообщил народный депутат Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

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"Летом прошлого года на Саммите Украина-ЕС, после первой волны возмущения, Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ред.) пообещал отменить (обязательное электронное декларирование для антикоррупционных гражданских организаций - ред.), но ничего не сделал - его фракция не дает половину голосов. В итоге, я все равно уверен, что декларации будут отменены. Сегодня антикоррупционеры с группой депутатов от "Батькивщины", ДемАльянса, "Хвыли", "Народного контроля" обсуждали внесение закона об освобождении антикоррупционных активистов от ответственности за неподачу электронной декларации. В ближайшие дни должен появиться соответствующий законопроект", - написал С.Лещенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером. 

Он отметил, что этот закон должен быть принят, "иначе эта тема буде самым главным раздражителем для отношений Украины с Евросоюзом". 

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Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Нардепы не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Верховная Рада 23 марта 2017 года одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Система подачи и обнародования декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренная законом "О предотвращении коррупции", начала работать с 1 сентября 2016 года. За невыполнение требований данного закона грозит административная и уголовная ответственность.

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Новости Украины, Активисты, Верховная Рада, Е-декларирование, Законопроект, Коррупция, Сергей Лещенко, Украина.
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