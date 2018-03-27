Лещенко анонсирует законопроект по е-декларациям активистов

В Верховную Раду Украины в ближайшие дни будет внесен законопроект об освобождении антикоррупционных активистов от ответственности за неподачу электронной декларации, сообщил народный депутат Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Летом прошлого года на Саммите Украина-ЕС, после первой волны возмущения, Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ред.) пообещал отменить (обязательное электронное декларирование для антикоррупционных гражданских организаций - ред.), но ничего не сделал - его фракция не дает половину голосов. В итоге, я все равно уверен, что декларации будут отменены. Сегодня антикоррупционеры с группой депутатов от "Батькивщины", ДемАльянса, "Хвыли", "Народного контроля" обсуждали внесение закона об освобождении антикоррупционных активистов от ответственности за неподачу электронной декларации. В ближайшие дни должен появиться соответствующий законопроект", - написал С.Лещенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Он отметил, что этот закон должен быть принят, "иначе эта тема буде самым главным раздражителем для отношений Украины с Евросоюзом".

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Нардепы не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Верховная Рада 23 марта 2017 года одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Система подачи и обнародования декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренная законом "О предотвращении коррупции", начала работать с 1 сентября 2016 года. За невыполнение требований данного закона грозит административная и уголовная ответственность.