Парубий объяснил, откуда в его декларации появилась новая квартира во Львове

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий задекларировал за 2017 год 288 721 грн дохода от зарплаты, а также 340 тысяч гривен и 30,6 тыс. долларов США наличных средств. Эти данные содержатся в его ежегодной декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций.

Глава парламента также задекларировал гостиничный номер площадью 50 кв. м, который он арендует у ГП "Гостиничный комплекс "Киев" Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины, и квартиру площадью 92,1 кв. м в Львове, право собственности на которые он приобрел в декабре 2017 года.

Одновременно у себя на странице в Facebook Парубий отметил, что эта квартира не новоприобретенная, а та, в которой он уже много лет проживал с семьей.

"Всегда не хватало времени чтобы документально упорядочить имущественные дела. Но в прошлом году, после того как информация из моей декларации была некорректно воспринята, решил таки навести порядок в документах. Поэтому вместе с семьей решили оформить каждую квартиру как отдельную, и соответственно я переоформил свое право собственности на квартиру. Это произошло путем дарения от моих близких родственников, о чем указано в моей декларации", - подчеркнул председатель ВР.

В частности, как и в декларации прошлого года, отметил Парубий, его жене принадлежит земельный участок в Львовской области площадью 11 соток с домиком на ней общей площадью 32 кв. м, а также квартира во Львове площадью 21,6 кв. м.

"Также я задекларировал семейную квартиру во Львове площадью 41,58 кв. м, в которой хоть и не проживаю и не владею, но был там зарегистрирован. В этой квартире я не имею никакой доли собственности, более того – по состоянию на сейчас я уже выписан из этой квартиры. Выполнил свой гражданский долг: заполнил электронную декларацию и задекларировал свое имущество и доходы за 2017 год", - отметил спикер.

Кроме того в собственности Парубия и его жены, как и в прошлом году, находятся два автомобиля марки Suzuki SX4 (2013 года выпуска) и Peugeot 508 (2014 года выпуска).

Как сообщалось, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий задекларировал за 2016 год 280 тысяч гривен и 28,5 тысячи долларов наличных средств.