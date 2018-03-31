Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман о медицинской реформе: Для людей все будет бесплатно! Гройсман о медицинской реформе: Для людей все будет бесплатно!
Новости: Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу" Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу"
Новости: Футбол. Расписание матчей 31 марта Футбол. Расписание матчей 31 марта
Новости: Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду
X

Новое украинское консульство открыли в бельгийской провинции

Открытие нового украинского консульства в Бельгии
13:12 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: В бельгийской провинции Лимбург открыли новое консульство Украины.

В бельгийском городе Борглун, провинция Лимбург, открыли новое почетное консульство Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Бельгии на своей странице в Facebook.

Официальное открытие почетного консульства Украины в городе Борглун состоялось 29 марта.

"Почетный консул Украины в Бельгии Крис Бекерс будет представлять интересы нашего государства в провинции Лимбург, что будет способствовать усилению рабочих контактов с компетентными органами местной власти, адвокатами, социальными службами, благотворительными фондами, учреждениями и организациями для обеспечения всесторонней защиты прав и интересов физических и юридических лиц Украины на территории Бельгии", - заявили в посольстве Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бельгия, Борглун, Консульство Украины, Лимбург, Посольство Украины в Бельгии, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Геращенко: Россия, по традиции, действует подло и больно Официальная Канада отреагировала на высылку дипломатов из РФ Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота

Последние новости

Когда Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу Каспаров призвал бойкотировать ЧМ-2018 При поддержке НАТО и Румынии на Киевщине открылся учебно-тренировочный центр
Сегодня читают
01 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
02 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
14:39 Смех вам обеспечен: забавные картинки, которые подарят вас море позитива
14:32 В Киеве обновляют достопримечательности
14:31 Смех до слез: робот София отказала Уиллу Смиту (Видео)
14:27 Карта АТО: Боевики игнорируют "пасхальное перемирие"
14:19 Даша Астафьева показала, как она выглядит в повседневной жизни
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну" Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну"
Добавить комментарий
0