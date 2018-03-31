Правозащитники заявляют об ухудшении состояния Балуха

Украинский активист Владимир Балух, который продолжает голодовку в СИЗО Симферополя, сильно похудел. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, ссылаясь на слова его адвоката.

"Украинский активист Владимир Балух, который в СИЗО Симферополя продолжает голодать в знак протеста против незаконного приговора, сильно похудел и осунулся", - отмечается в сообщении.

Балуха перевели из одиночной камеры в другую, с лучшими условиями, где он находится под постоянным видеонаблюдением. В камере у него есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду. Украинец расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки. И до начала голодовки к активисту в камеру приходили сотрудники СИЗО, которые пытались его отговорить от голодовки.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысячи гривень).

14 марта Верховный "суд" Крыма изменил приговор, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе его дома.