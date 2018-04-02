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Гройсман рассказал, как можно решить конфликт между НАБУ и САП

Владимир Гройсман
17:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что конфликт между НАБУ и САП может решить создание Антикоррупционного суда в Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что точку в конфликте между НАБУ и САП поставит создание Антикоррупционного суда. Такое мнение он высказал в понедельник в эфире телеканала "112 Украина", комментируя конфликт между НАБУ и САП.

"Каждый антикоррупционный орган должен быть эффективным, о его работе должны говорить дела, а не лозунги. А этот конфликт, конечно, отражается на имидже государства. Однако я считаю, что точку в антикоррупционном конфликте между НАБУ и САП поставит создание Антикоррупционного суда", - сказал Гройсман.

По его мнению, этот суд реально создать уже в этом месяце, и он как руководитель правительства будет агитировать за это.

Жалоба Луценко на Холодницкого: когда будет вынесено решение

Как сообщалось, САП выявила оборудование для прослушивания в кабинете руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Отмечалось, что прослушкой занимались НАБУ и ГПУ.

22 марта Холодницкий подтвердил наличие прослушивающих устройств в своем кабинете.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ вместе с НАБУ действительно проводят расследования относительно сотрудников САП, в том числе Холодницкого.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, расследование относительно Холодницкого начали после подтверждения информации о препятствии руководством САП расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова. В связи с этим в кабинете Холодницкого было установлено прослушивающее устройство.

Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП

ГПУ и НАБУ направили дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. Холодницкий позже заявил, что не ознакомлен с жалобой, которую на него подали ГПУ и НАБУ, однако он будет настаивать на публичности разбирательства дела и на обнародовании всех материалов.

Луценко также обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров относительно рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

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