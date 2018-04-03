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Холодницкий отказался участвовать в следствии

Назар Холодницкий
12:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Назар Холодницкий отказался от участия в следственных действиях до решения вопроса подследственности.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий настаивает на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия, призывая к объективности расследования.

"Была попытка провести следственные действия – в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - сказал Н.Холодницкий после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины во вторник.

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"Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях", - добавил он.

Вместе с тем, руководитель САП заверил: "Я готов давать все показания, я готов отстаивать свою позицию".

По словам руководителя САП, во вторник пришел на допрос без адвокатов. "Я готов отстаивать свою позицию с защитой или без защиты", - добавил он.

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Отвечая на вопрос о том, какая статья Уголовного кодекса стала основанием для проведения негласных следственных действий, Н.Холодницкий сказал: "Написано – 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом – ред.). То есть, оказывается, что у кого-то где-то вымогал какую-то взятку, только не понимаю, у кого. И мне об этом не говорят".

Говоря о том, в чем заключается суть дела, по которому его вызывают на допрос, Н.Холодницкий сказал: "Две статьи инкриминируются: принуждение свидетеля давать показания - "интересная" трактовка... и разглашение данных досудебного следствия, только интересно, как прокурор, процессуальный руководитель может это сделать, когда он является тем, кто и создает эти данные, и хранит".

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Новости Украины, SAP, ГПУ, Назар Холодницкий, Юрий Луценко.
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