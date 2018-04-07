Глава МИД Украины прогнозирует скорую встречу в "нормандском формате"

Украина готова к встрече глав министерств иностранных дел "нормандского формата", если в повестку дня будут включены вопросы безопасности, освобождения заложников и миротворческой миссии.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".

В то же время, о встрече в таком формате можно будет говорить после согласования позиций глав МИД Украины, Германии, Франции, сказал Климкин.

"Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию", – сказал он, отвечая на вопрос, можно прогнозировать в ближайшее время проведение встреч в "нормандском формате".

Глава МИД отметил, что ключевыми являются вопросы безопасности, освобождения политических заключенных и заложников, а также концепт миротворческой миссии на Донбассе.

"Я сказал своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской встречи" – собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем", – заявил Климкин.