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Гройсман предлагает ужесточить закон о защите бизнеса от "маски-шоу"

Владимир Гройсман
15:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Премьер-министр подчеркнул, что ключевая задача новой комиссии - рассмотрение всех случаев давления на бизнес.

Закон о защите бизнеса должен быть реализован и усилен новыми законодательными инициативами - в контексте установления ответственности контролеров за превышение своих полномочий.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц, передает Украинская правда со ссылкой на Правительственный портал.

"Закон призван навести порядок в отношениях между правоохранительной системой и бизнесом. Наш приоритет - улучшать условия жизни, но это возможно в условиях развития экономики и предпринимательства", - сказал Гройсман.

"Превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут требования и к бизнесу - честный бизнес, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", - отметил премьер.

По словам Гройсмана, этим делом "никто и никогда не занимался за все годы независимости".

"Поэтому задача - навести порядок и защитить тех, кто создает новые рабочие места", - сказал премьер-министр.

Он предложил предпринимателям до следующего заседания комиссии определить случаи давления на бизнес, чтобы можно было принять конкретные решения относительно дальнейших действий. 

Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от "маски-шоу".

По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.

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Новости Украины, "Маски-шоу стоп", Бизнес, Владимир Гройсман, Кабмин, Экономика.
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