Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле
Новости: "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу
Новости: Хацкевич - о возможном переходе Мораеса в "Шахтер" Хацкевич - о возможном переходе Мораеса в "Шахтер"
Новости: Поливальный понедельник: традиции празднования украинцами Поливальный понедельник: традиции празднования украинцами
X

Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле

Петр Порошенко и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
13:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Петр Порошенко и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Стамбуле.

Президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент в Стамбуле проводит переговоры с министром иностранных дел Турции", - написал С.Цеголко в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Донбассе, в частности, идею введения в регион миротворческой миссии ООН.

Кроме того, стороны обсудили состояние подготовки к седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"Отдельно обсуждались ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром", - информирует пресс-служба.

Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

"Президент Петр Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности, об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных. Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи в Стамбуле в понедельник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, МИД Турции, Переговоры Порошенко, Петр Порошенко, Турция, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Президент посетил Пасхальные богослужения На границе Украины и Румынии будет открыт новый пункт пропуска Сыроид: Закон о нацбезопасности это пустота

Последние новости

Беларусь и РФ проведут учения десантников, воевавших на Донбассе Казахстан направит миротворцев в Ливан Швеция выиграла чемпионат мира по керлингу
Сегодня читают
01 Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
02 Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
03 Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду
04 В ООН отреагировали на сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте
05 Ученые сделали снимок ледяного Байкала с помощью спутника
Новости сегодня
13:52 Экс-тренер сборной Англии объявил о завершении тренерской карьеры
13:48 Порошенко раскритиковал "Северный поток-2" и предложил Германии ГТС Украины
13:46 Сын Таисии Повалий забыл слова во время выступления на "Голосе страны" (Видео)
13:34 Бывшая толстушка показала свое тело после похудения на 50 кг (Фото)
13:29 Неймар и Месси нарядились в странные костюмы, анонсировав "большие события"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Партия Орбана будет контролировать 133 мандата Партия Орбана будет контролировать 133 мандата
Новости: СМИ: Ким Чен Ын готов обсуждать проблему денуклеаризации Лидер КНДР готов обсуждать проблему денуклеаризации
Новости: Маникюр 2018: идеи для тех, кому хочется чего-нибудь новенького (Фото) Маникюр 2018: идеи для тех, кому хочется чего-нибудь новенького (Фото)
Добавить комментарий
0