Сестра: Савченко отвезут в больницу

Вера Савченко не смогла во вторник попасть на свидание со своей сестрой, народным депутатом Надеждой Савченко, находящейся под арестом в следственном изоляторе управления СБУ в Киеве.

"Я сегодня пыталась попасть, и только что мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - сообщила В.Савченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, следователь, ведущий дело ее сестры, сообщил, что Н.Савченко может быть госпитализирована. "А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - рассказала В.Савченко.

В.Савченко отметила, что такая просьба нехарактерна для ее сестры. "Это совсем на нее не похоже. Она очень стойкая и, возможно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но возможно они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила В.Савченко.

Она подчеркнула, что в настоящий момент не знает, как себя чувствует ее сестра.

В свою очередь в Службе безопасности Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что Н.Савченко находится под постоянным медицинским наблюдением.

"В случае необходимости ей будет оказан весь спектр медицинской помощи, в которой она нуждается", - добавили в спецслужбе.

Ранее в этот день Служба безопасности Украины провела следственные действия по месту проживания внефракционного народного депутата Н.Савченко в рамках расследуемого уголовного производства.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

6 апреля В.Савченко сообщила, что у Н.Савченко, которая находится под арестом, врачи скорой помощи взяли анализы. "У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь в СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что Н.Савченко находится под постоянным медицинским наблюдением. "В случае необходимости ей будет оказан весь спектр медицинской помощи, в которой она нуждается", - добавили в спецслужбе.

Н.Савченко объявила голодовку еще 23 марта в суде по избранию ей меры пресечения.