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Порошенко и Штайнмайер поговорили о Донбассе и введение миротворцев

Франк-Вальтер Штайнмайер и Петр Порошенко
18:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи в Берлине обсудили размещение миротворческой миссии на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером необходимость сохранения и усиления санкций против России.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президенты Украины и Германии обсудили необходимость сохранения и усиления санкций против России", - написал Цеголко.

В пресс-службе Президента также проинформировали, что Порошенко и Штайнмайер обсудили перспективы введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

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Президент Украины убежден, что развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса будет способствовать стабилизации в регионе и способно обеспечить эффективный переход от режима постоянных российских провокаций к режиму мирного урегулирования.

В свою очередь Штайнмайер выразил поддержку международным усилиям по поиску мирного урегулирования на Донбассе, прежде всего в контексте важности развертывания международной миссии ООН.

Кроме того, лидеры обсудили содействие со стороны Германии прогрессу Украины на пути реформ, особенно в области децентрализации, медицины, продолжения борьбы с коррупцией, говорится в сообщении.

Собеседники также отметили важность использования газотранспортных возможностей Украины, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко пребывает с визитом в Германии по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Глава государства уже провел переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Президент Украины является одним из первых иностранных лидеров, который пребывает с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель на пост федерального канцлера.

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Новости Украины, Германия, Донбасс, Миротворцы ООН, Петр Порошенко, Франк Вальтер Штайнмайер.
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