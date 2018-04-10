Порошенко и Штайнмайер поговорили о Донбассе и введение миротворцев
Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи в Берлине обсудили размещение миротворческой миссии на Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером необходимость сохранения и усиления санкций против России.
Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Президенты Украины и Германии обсудили необходимость сохранения и усиления санкций против России", - написал Цеголко.
В пресс-службе Президента также проинформировали, что Порошенко и Штайнмайер обсудили перспективы введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.
Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в Ахене
Президент Украины убежден, что развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса будет способствовать стабилизации в регионе и способно обеспечить эффективный переход от режима постоянных российских провокаций к режиму мирного урегулирования.
В свою очередь Штайнмайер выразил поддержку международным усилиям по поиску мирного урегулирования на Донбассе, прежде всего в контексте важности развертывания международной миссии ООН.
Кроме того, лидеры обсудили содействие со стороны Германии прогрессу Украины на пути реформ, особенно в области децентрализации, медицины, продолжения борьбы с коррупцией, говорится в сообщении.
Собеседники также отметили важность использования газотранспортных возможностей Украины, сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко пребывает с визитом в Германии по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов
Глава государства уже провел переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и федеральным канцлером Ангелой Меркель.
Президент Украины является одним из первых иностранных лидеров, который пребывает с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель на пост федерального канцлера.