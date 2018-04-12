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Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах

Петр Порошенко и Ильхам Алиев
10:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана и пригласил его в Киев.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства, прошедших в стране в среду, 11 апреля.

 "Искренне приветствую Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

 

 Глава Украинского государства также пригласил своего азербайджанского коллегу посетить Украину. "С нетерпением ожидаю президента Алиева в Киеве!", - добавил П.Порошенко.

 Как ранее сообщили в ЦИК Азербайджана, по итогам обработки данных с 92% избирательных участков И.Алиев набирает 86% голосов. Явка на выборах составила 74,5%.

 И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

 Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.

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Новости Украины, Азербайджан, Выборы в Азербайджане, Ильхам Алиев, Петр Порошенко.
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