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Парубий хочет единства вокруг обращения относительно автокефалии

Андрей Парубий
11:36 Сегодня Телеграф
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал народных депутатов к единству в вопросе обращения относительно автокефалии Православной Церкви в Украине.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на свой странице в микроблоге Twitter призвал парламентариев поддержать обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно автокефалии Православной Церкви в Украине. 

"Сегодня мы имеем исторический шанс. Верховная Рада рассмотрит обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Призываю народных депутатов к единству вокруг этого вопроса", - отметил он.

Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного

Напомним, Президент Петр Порошенко прибыл в парламент для выступления перед нардепами в связи с рассмотрением парламентариями обращения к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии Православной Церкви в Украине.

Профильный комитет ВР поддержал постановление об автокефалии Православной Церкви в Украине.

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Все по теме:

Новости Украины, Автокефалия Православной Церкви, Андрей Парубий, Вселенський Патриарх Варфоломей, Обращение, Спикер Верховной Рады.
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