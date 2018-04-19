Парубий хочет единства вокруг обращения относительно автокефалии

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на свой странице в микроблоге Twitter призвал парламентариев поддержать обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно автокефалии Православной Церкви в Украине.

Cьогодні ми маємо історичний шанс. Верховна Рада @verkhovna_rada розгляне звернення Президента України @poroshenko до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Закликаю народних депутатів до єдності навколо цього питання. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 19 апреля 2018 г.

"Сегодня мы имеем исторический шанс. Верховная Рада рассмотрит обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Призываю народных депутатов к единству вокруг этого вопроса", - отметил он.

Напомним, Президент Петр Порошенко прибыл в парламент для выступления перед нардепами в связи с рассмотрением парламентариями обращения к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии Православной Церкви в Украине.

Профильный комитет ВР поддержал постановление об автокефалии Православной Церкви в Украине.