Аваков посетил похороны Барбары Буш

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял участие в церемонии прощания с бывшей первой леди США Барбарой Буш. Об этом он написал в Twitter, сообщает 112.ua.

Взяв участь у прощанні з former first lady USA Барбарою Буш. Під час візиту у Київ в 1991, пані Барбара молилася за страчених у Бабиному Яру.. Дружина одного Президента США та мати іншого. Вона була з плеяди достойників! Віддав данину пошани України пані Барбарі. Від усіх нас pic.twitter.com/g1tsCibbej — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 апреля 2018 г.

"Принял участие в прощании с former first lady USA Барбарой Буш. Во время визита в Киев в 1991 году госпожа Барбара молилась за казненных в Бабьем Яру .. Жена одного президента США и мать другого. Она была из плеяды достойных! Отдал дань уважения Украины госпоже Барбаре. От всех нас", - написал он.

Напомним, бывшая первая леди США Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет. Барбара страдала от сердечной недостаточности и заболевания легких. В последнее время она занималась своим благотворительным фондом и развитием образования. Барбара и Джордж Буш ,были женаты 73 года. Это самый длинный брак в президентской истории США.