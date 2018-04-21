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Аваков посетил похороны Барбары Буш

Барбара Буш
07:58 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Глава МВД Украины, находясь с визитом в США посетил церемонию прощания с Барбарой Буш, супругой экс-президента Джорджа Буша.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял участие в церемонии прощания с бывшей первой леди США Барбарой Буш. Об этом он написал в Twitter, сообщает 112.ua.

 

"Принял участие в прощании с former first lady USA Барбарой Буш. Во время визита в Киев в 1991 году госпожа Барбара молилась за казненных в Бабьем Яру .. Жена одного президента США и мать другого. Она была из плеяды достойных! Отдал дань уважения Украины госпоже Барбаре. От всех нас", - написал он.

Напомним, бывшая первая леди США Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет. Барбара страдала от сердечной недостаточности и заболевания легких. В последнее время она занималась своим благотворительным фондом и развитием образования. Барбара и Джордж Буш ,были женаты 73 года. Это самый длинный брак в президентской истории США.

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Новости Украины, Арсен Аваков, Барбара Буш, Похороны, США, Украина.
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