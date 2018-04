Новый Госсекретарь США рассказал об Украине в НАТО

Государственный секретарь США Майк Помпео говорит, что в Североатлантическом альянсе есть группа стран, которые ожидают действий со стороны Украины, которые позволят ей претендовать на членство в НАТО.

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе после завершения заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, отвечая на вопрос корреспондента об обсуждении возможного предоставления Украине Плана действий относительно членства.

Помпео отметил, что для Киева "есть много работы, которую нужно сделать, надо пройти долгий путь, чтобы этого достичь".

"Я думаю, сложно описать консенсус, когда вокруг много голосов, как к этому подойти, и какими должны быть правильные действия, чтобы этого достичь. Но я думаю, что была большая группа (министров), которые надеются, что украинцы начнут действия, которые приведут их туда, где они могут быть претендентом на членство в НАТО", - сказал госсекретарь.

Отметим, Помпео вступил в должность только вчера, и это его первое заседание в штаб-квартире НАТО.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Майкла Помпео со вступлением в должность госсекретаря США, отметив, что Украина и США - союзники в защите свобод и ценностей демократических наций.

Warmest congratulations to Mike Pompeo on assuming the office of US Secretary of State! Ukraine & US - Strategic Partners & key allies in defending fundamental freedoms & shared values of democratic nations

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 апреля 2018 г.