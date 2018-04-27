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Новый Госсекретарь США рассказал об Украине в НАТО

Майк Помпео
22:01 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Многие члены НАТО ждут действий Украины, которые позволят претендовать на членство, считает Май Помпео.

Государственный секретарь США Майк Помпео говорит, что в Североатлантическом альянсе есть группа стран, которые ожидают действий со стороны Украины, которые позволят ей претендовать на членство в НАТО.

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе после завершения заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, отвечая на вопрос корреспондента об обсуждении возможного предоставления Украине Плана действий относительно членства.

Помпео отметил, что для Киева "есть много работы, которую нужно сделать, надо пройти долгий путь, чтобы этого достичь".

"Я думаю, сложно описать консенсус, когда вокруг много голосов, как к этому подойти, и какими должны быть правильные действия, чтобы этого достичь. Но я думаю, что была большая группа (министров), которые надеются, что украинцы начнут действия, которые приведут их туда, где они могут быть претендентом на членство в НАТО", - сказал госсекретарь.

Отметим, Помпео вступил в должность только вчера, и это его первое заседание в штаб-квартире НАТО.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Майкла Помпео со вступлением в должность госсекретаря США, отметив, что Украина и США - союзники в защите свобод и ценностей демократических наций.

"Теплые поздравления Майку Помпео, занявшему пост госсекретаря США! Украина и США - стратегические партнеры и ключевые союзники в защите основных свобод и общих ценностей демократических наций", - написал П.Климкин в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, 26 апреля в Вашингтоне состоялась церемония присяги М.Помпео, утвержденного американским сенатом в должности госсекретаря США

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Новости Украины, Госсекретарь США, Майк Помпео, НАТО, США, Украина.
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