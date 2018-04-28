В УПЦ МП предлагают верующим писать Варфоломею протесты против автокефалии

Церковное начальство Украинской православной церкви Московского патриархата просит верующих отправлять письма Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять Томос об автокефалии Украинской православной церкви.

На епархии УПЦ МП поступили десятки тысяч бланков письма Вселенскому патриарху, которые надо заполнить по предоставленному образцу. Верующим предлагается обратиться к патриарху с просьбой "не узаконивать раскол" и выразить протест против создания Единой поместной церкви на основе "раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ".

Только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков, которые должны заполнить в течение выходных. Фактически, таким образом руководство УПЦ МП хочет сорвать предоставление Томоса.

Вместе с предлагаемой формой верующим выдают памятку, в которой их убеждают, что предоставление Томоса УПЦ КП и УАПЦ является нарушением их конституционных прав.

По данным источников, священники, подчиняясь начальству, такие формы начали заполнять в Запорожской епархии, однако отказались заполнять в Хмельницкой.

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

22 апреля Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата получил от церковных и гражданских властей Украины обращение о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви и "принял соответствующие решения".

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет убежден, что Украинская православная церковь получит автокефалию.