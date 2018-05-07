Нардепу Найему предоставили охрану

Народного депутата Мустафу Найема (фракция "Блок Петра Порошенко"), которого избили в центре Киева 30 апреля, обеспечили личной охраной, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа-Маси Найем обеспечен физической охраной сотрудниками полиции на тот период, который мы будем считать нужным", - сказал С.Князев журналистам в понедельник в с.Чайки Киевской области.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение голоного мозга.

М.Найем сообщил, что в словесной перепалке на дороге в центре Киева, закончившейся нанесением ему телесных повреждений, принимали участие "человека четыре-пять".

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что полиция Киева задержала троих участников конфликта: Саитова Ахмеда Абубакаровича, 1999 года рождения, Саитова Магомеда-Салиха Аргуевича, 1996 года рождения, и Умала Тимербилатова Руслановича, 1996 года рождения. Еще один из участников нападения сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

Трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

2 мая Шевченковский районный суд г.Киева избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста. Так, круглосуточный домашний арест был избран судом гражданину Российской Федерации Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу, 1996 года рождения, студенту 2-го курса КПИ. Мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время (с 23:00 до 6:00) избрана судом гражданину РФ Умолту Тимербулатову Руслановичу, 1996 года рождения, и Саитову Ахмеду Абубакаровичу, 1999 года рождения (неработающий).

Как рассказали журналистам нардеп из фракции БПП Светлана Залищук М.Найему угрожают и уговаривают забрать заявление на нападавших из правоохранительных органов. "Были попытки выходить на определенных депутатов, чтобы Мустафа забрал свое заявление", - сообщила она. А журналист Айдер Муждабаев добавил, что на М.Найема "давят" через других депутатов, а также пытаются повлиять на прокуроров.

5 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали 29-летнего подозреваемого в избиении М.Найема.

В свою очередь заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что "запрос на выдачу М.Саитова будет направлен в ближайшее время".