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Российские спецслужбы на 9 мая готовили провокации: СБУ помешала

СБУ
11:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сотрудники СБУ выявили и предотвратили попытку российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая.

Накануне майских праздников СБУ заблокировала в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, распространявших призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах России.

Об этом информирует во вторник пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы выявили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсети "ВКонтакте". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом марше Бессмертного полка в разных городах страны", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, накануне 9 мая значительно активизировалась пропагандистская деятельность представителей так называемого министерства информации "ДНР". Его работники рассылают "методички" владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах Кремля и террористических организаций "Д/ЛНР".

В рамках реализации комплекса мероприятий по противодействию российской информационной агрессии накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах страны-агрессора, добавили в спецслужбе.

В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим

Как сообщалось, 7 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности Украины работает вместе с Нацполицией и Сверхгвардией над тем, чтобы предотвратить любые провокации на 9 мая.

Со своей стороны, председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что 8-9 мая полицейские в большинстве регионов страны перейдут на усиленный вариант несения службы. Он добавил, что напряжение оперативной обстановки ожидается в Киеве, на Запорожье и Днепропетровщине.

В частности, в Киеве добровольческое движение "ОУН" 9 мая проведет общественное патрулирование улиц с целью предотвращения акции "Бессмертный полк". Соответствующую заявку организация подала в Киевскую городскую государственную администрацию. Кроме этого, КГГА получила заявки на проведение мероприятий в Киеве 9 мая от Киевской городской организации ветеранов Украины, которая также проведет шествие в столице. Кроме того, ГО "Институт правовой помощи и социальной защиты" проведет в 10 часов в Киеве мирную демонстрацию в рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто".

На Донбассе с 6 по 11 мая в некоторых пунктах будет ограничено перемещение лиц

В Киеве на 9 мая заявлена акция "Бессмертный полк" с 3 тысячами участников.

Как известно, "Бессмертный полк" - российская пропагандистская общественная организация, зарегистрированная в 2011 году в Томске (Россия) тремя журналистами. Организация проводит одноименные акции-марши с портретами и выступлением-почтением памяти участников войны. В России и в пророссийских кругах за пределами России акция по большей части позиционируется как патриотическая, в других странах - как провокативная и спекулятивная.

В прошлом году в Киеве во время акции произошли столкновения между правоохранителями и ОУНовцами. Тогда правоохранители задержали около 20 человек, которые забрасывали дымовыми шашками акцию "Бессмертный полк".

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Все по теме:

Новости Украины, Василий Грицак, Д/ЛНР, Провокации, СБУ, Спецслужбы РФ.
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